Serie A, Acerbi e Izzo sono gli unici al livello di Chiellini: le statistiche

Se Ciro Immobile ha dovuto attendere due anni per sbloccarsi con la maglia dell'Italia, Francesco Acerbi ci ha messo tutta una vita per giocare una partita ufficiale in nazionale. Incredibile, considerando le qualità del difensore della Lazio: uno dei migliori centrali della Serie A delle ultime stagioni. A confermarlo ci sono delle statistiche raccolte da Calcio Datato. Il portale ha messo a confronto i cinque difensori centrali a disposizione del ct Mancini per sostituire l'infortunato Chiellini, ovvero: Acerbi, Romagnoli, Mancini, Izzo e Bonucci. Tra questi il leone biancoceleste è quello che - carta canta - si avvicina di più ai dati forniti dallo juventino, riconosciuto globalmente come il miglior centrale azzurro. Il solo Izzo riesce a pareggiare e superare Acerbi in alcune caratteristiche.

LE STATISTICHE - I valori raccolti da Calcio Datato si riferiscono all'intera stagione 2018/19 e alle prime partite ufficiali di questo inizio 19/20. Considerando Chiellini come il maestro nelle successive statistiche, dei restanti cinque difensori italiani Acerbi è di gran lunga il migliore per duelli difensivi vinti (73,7% del totale), secondo Izzo con il 70%. Ace, invece, insegue a stretto respiro il granata per duelli aerei vinti (65% Izzo, 63,9 % Romagnoli e 63,8 % Acerbi), per precisione nei lanci lunghi (65,1 % Izzo, 64,4% Acerbi) e per numero di intercetti a partita (6,46 ogni 90' per Izzo, 5,85 per Acerbi). Insomma, dopo il capitano della Juventus solamente Acerbi e Izzo sarebbero in grado di sostituirlo al meglio, come ha dimostrato il biancoceleste nella gara contro la Finlandia di domenica sera. Chiellini dovrebbe tornare in tempo per Euro 2020, chi gli lascerà il posto? A leggere i dati, l'ex Sassuolo (essendo anche mancino) sarebbe il meno indicato a farlo. Di seguito, la tabella completa.

