Serie A, Cremonese e Udinese chiudono la settima giornata: il programma
20.10.2025 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si chiude la settima giornata di Serie A. Dopo le partite di sabato e domenica, con tanti 0-0 e pochi gol, compresa la sfida tra Atalanta e Lazio, questo lunedì sera sera si giocherà l'ultima gara. Alle 20:45, infatti, scenderanno in campo la Cremonese di Davide Nicola e l'Udinese di Runjaic che termineranno questo turno di campionato.