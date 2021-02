Serie A. non basta una buona Sampdoria: passa l'Atalanta a Marassi

Alle 12:30 scendono in campo Sampdoria e Atalanta. Gli uomini di Ranieri inizialmente fanno la partita, approfittando di una Dea stanca causa l'impegno in Champions League con il Real Madrid. Nonostante le occasioni create, sono però proprio i blucerchiati ad andare sotto: una bella azione manovrata mette Malinovsky davanti alla porta, che con un sinistro fulmina l'estremo difensore. Nella ripresa la Sampdoria riprende con gli stessi ritmi, la gara rimane aperta. Poi, al 70', l'Atalanta piazza il raddoppio: cross dentro, Gosens brucia Candreva e insacca. I padroni di casa provano a tornare in carreggiata, senza riuscirci. La gara termina 2 a 0 per gli uomini di Gasperini.