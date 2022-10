Spezia, Gotti: “La Lazio ha avuto troppo spazio". E sul rapporto con Sarri...

TUTTOmercatoWEB.com

Sconfitta pesante quella incassata oggi dallo Spezia di Gotti. Al termine del match, il tecnico è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole: “La grande qualità dell’avversario che non si può togliere e un approccio molle. Avevo avvertito che i ragazzi si guardassero alla ricerca di alibi, abbiamo concesso un rigore dopo cinquanta secondi che provoca l’ammonizione di Ampadu. Non riesci a fargli gol nella prima vera occasione e la Lazio ha avuto troppo spazio oggi. La grande diversità rispetto alla partita preparata sono stati i due duelli persi con Felipe Anderson e Zaccagni, questa cosa ha influito sul risultato ed è stata una cosa che non ha funzionato. Noi le occasioni per fermare la Lazio ce le siamo create, a quei due davanti non posso dire niente”

LAZIO - “Oggi è una squadra che sta molto bene e fa bene tante cose. Le partite spesso si indirizzano anche sugli episodi particolari, non riescono a realizzare il rigore e poi prendi gol al decimo minuto. Lo Spezia deve procurarsi quella fortuna che indirizza la partita dove vuoi tu”

TRASFERTA - “Di sicuro in queste otto partite è stato così. È presto per una valutazione consuntiva se le trasferte le fai con queste squadre qui, bisognerà poi vedere quando si gioca con le altre. Senza negare il contributo della nostra gente in casa”.

L'allenatore dello Spezia ha commentato la sconfitta anche ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto tanti errori e lasciato troppo spazio, non te lo puoi permettere contro squadre così. Mi aspettavo questa Lazio ma non che ci capitasse di perdere alcuni duelli in alcune zone di campo. Il divario in campo è stato troppo ampio, colpa anche di qualche nostro correttivo che abbiamo adottato".

Il tecnico dello Spezia è intervenuto anche in conferenza stampa: "Ho visto una bella atmosfera di comunione tra i tifosi e la squadra. Non ho trovato delle sorprese particolari nella Lazio, squadra che conosco bene e che ha grandi qualità. Felipe Anderson non è un cliente facile così come Zaccagni. Dopo 50 secondi prendiamo un rigore e Ampadu viene ammonito. Presupposto che non lo fa uscire su Zaccagni in occasione del primo gol, insomma una serie di meccanismi che poi si innescano. Per tutto il primo tempo non avevamo le misure giuste per affrontare una gara come questa. Al di là della sconfitta credo che un gol lo avremmo meritato.

"Dove può arrivare la Lazio? Mi sento di dire che la Lazio ha alcuni giocatori eccellenti che possono ambire a qualsiasi palcoscenico. E’ probabile che ci siano sulla carta squadre più attrezzate ma tutti gli addetti ai lavori dicevano la stessa cosa del Milan, staremo a vedere".

"Sarri? Non ci diamo i baci in bocca, non è nelle mie corde e nelle sue. Ci sono delle cose come uomini che abbiamo capito l’un l’altro e questo ci basta".