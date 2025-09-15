Torino, Baroni torna a postare dopo la Roma: "Umiltà e compattezza" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino ha espugnato l'Olimpico. Il gol di Simeone ha affondato la Roma di Gasperini, facendo gioire l'ex allenatore della Lazio Marco Baroni, tornato a vincere nella Capitale dopo lo scorso anno. Il tecnico granata, dopo la vittoria, è tornato anche a pubblicare sul suo profilo Instagram: "Umiltà. Compattezza. Guardarsi accanto e pensarsi insieme", ha scritto allegando una sua foto in panchina. Di seguito il post.

