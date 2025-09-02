UFFICIALE | La Lega Serie A cambia nome: l'annuncio di Simonelli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lega di Serie A ha deciso di cambiare nome e di tornare all’antico tornando alla denominazione Lega Calcio Serie A.

A comunicarlo è il presidente dela Lega Ezio Simonelli in conferenza stampa al termine dell’assemblea dei club che si è tenuta nella giornata di oggi: “Abbiamo cambiato nome. Non ci chiameremo più Lega Nazionale Professionisti Serie A, un nome troppo lungo e difficile, ma torniamo alle origini e da oggi torneremo a chiamarci Lega Calcio Serie A. Rimettiamo il calcio al centro del nostro progetto, quando andiamo in giro nel mondo ci conoscono come Serie A o come calcio italiano. Abbiamo voluto cambiare il nome perché era troppo lungo”.

