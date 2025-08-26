Verona, allarme rientrato per un centrocampista: ci sarà contro la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Il Verona sarà il prossimo avversario della Lazio in campionato, la gara è in programma domenica 31 agosto all'Olimpico col calcio d'inizio alle 20:45. Può tirare un sospiro di sollievo Zanetti sulle condizioni di Serdar che, dopo aver realizzato il gol del pareggio, è stato costretto a lasciare il campo per problemi fisici. È stato centrocampista tedesco a chiedere il cambio, generando un po' di apprensione. Niente di grave per il capitano gialloblù, la sua uscita è stata dovuta dai crampi e dunque, sarà a disposizione del tecnico per la trasferta nella Capitale.

