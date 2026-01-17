WOMEN | Coppa Italia, Lazio - Roma: la vendita dei tagliandi

17.01.2026 16:00 di  Martina Barnabei
WOMEN | Coppa Italia, Lazio - Roma: la vendita dei tagliandi

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Coppa Italia Women in casa contro la Roma, in programma mercoledi 21 gennaio alle ore 20:45 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.

Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Prezzi:

Intero tribuna e settore ospiti 10 €;

Under 16 tribuna 3 €.

Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 19:00

