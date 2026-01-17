WOMEN | Coppa Italia, Lazio - Roma: la vendita dei tagliandi
17.01.2026 16:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Coppa Italia Women in casa contro la Roma, in programma mercoledi 21 gennaio alle ore 20:45 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.
Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità:
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
Punti vendita Vivaticket
Prezzi:
Intero tribuna e settore ospiti 10 €;
Under 16 tribuna 3 €.
Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 19:00