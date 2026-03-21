WOMEN | Lazio - Roma, Castiello premiata per le 250 presenze in bianccoceleste
21.03.2026 17:45 di Mauro Rossi
Pochi minuti al fischio d’inizio del match tra Lazio Women e Roma. La diciassettesima giornata di Serie A Women offre il derby capitolino con punti importanti in palio per le biancocelesti, che vincendo potrebbero entrare in zona Champions. La squadra di Grassadonia dovrà però fare a meno di Antonietta Castiello. Il capitano biancoceleste è stata fermata infatti da un problema muscolare che la terrà fuori dalla gara. Prima del match, però, la centrocampista è stata comunque protagonista in mezzo al campo. La società, infatti, ha premiato Castiello con una targa celebrativa per le 250 presenze con la Lazio.