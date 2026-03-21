Roma, il ritorno di Totti è in stand-by: ecco il motivo
21.03.2026 19:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Sembrava tutto fatto per il ritorno di Francesco Totti alla Roma e invece, al momento, l’ex capitano non sembra essere una priorità del club giallorosso.
Stando a quanto riportato da Il Messaggero il ritorno di Totti è in verità in stand-by. Tra l’ex calciatore e la società c’è stato solo un contatto dove gli è stato prospettato in modo ufficioso un accordo annuale come ambasciatore nell’anno del centenario ma, niente di più.
Sembra infatti che i Friedkin non sia siano più fatti sentire con la questione che al momento è in completo stallo da entrambe le parti.
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Jessica Reatini
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