IL TABELLINO di Lazio Women - Roma 1-2
Serie A Women Athora | 17ª giornata
Sabato 21 marzo 2026, ore 18:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN - ROMA 1-2 (39' Karczewska (L); 81' Giugliano (R), 85' Thogersen (R))
LAZIO WOMEN (4-4-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D’Auria, Oliviero; Visentin (64' Piemonte), Benoit, Simonetti (76' Cafferata), Monnecchi (90'+2 Mesjasz); Le Bihan, Karczewska. Allenatore: Gianluca Grassadonia.
A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Zanoli, Mancini.
ROMA (4-3-3): Baldi; Thogersen, Antoine, Oladipo, Veje (57' Bergamaschi); Giugliano, Csiki (57' Galli), Greggi; Dragoni, Viens (90'+3 Dorsin), Haavi (74' Corelli). Allenatore: Luca Rossettini.
A disposizione: Lukasova, Soggiu, Valdezate, Pandini, Babajide, Ventriglia, Testa, Piekarska.
Arbitro: Luongo (sez. Frattamaggiore); Assistenti: Valcaccia - Monaco; IV ufficiale: Palma; Operatore FVS: Raccanello.
Ammoniti: 89' Connolly (L).
Espulsi: 79' Rossettini (R).
Recupero: 2' pt, 5' st.