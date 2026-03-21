IL TABELLINO di Lazio Women - Roma 1-2

21.03.2026 19:58 di  Mauro Rossi   vedi letture
IL TABELLINO di Lazio Women - Roma 1-2

Serie A Women Athora | 17ª giornata

Sabato 21 marzo 2026, ore 18:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN - ROMA 1-2 (39' Karczewska (L); 81' Giugliano (R), 85' Thogersen (R))

LAZIO WOMEN (4-4-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D’Auria, Oliviero; Visentin (64' Piemonte), Benoit, Simonetti (76' Cafferata), Monnecchi (90'+2 Mesjasz); Le Bihan, Karczewska. Allenatore: Gianluca Grassadonia. 
A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Zanoli, Mancini. 

ROMA (4-3-3): Baldi; Thogersen, Antoine, Oladipo, Veje (57' Bergamaschi); Giugliano, Csiki (57' Galli), Greggi; Dragoni, Viens (90'+3 Dorsin), Haavi (74' Corelli). Allenatore: Luca Rossettini. 
A disposizione: Lukasova, Soggiu, Valdezate, Pandini, Babajide, Ventriglia, Testa, Piekarska.

Arbitro: Luongo (sez. Frattamaggiore); Assistenti: Valcaccia - Monaco; IV ufficiale: Palma; Operatore FVS: Raccanello.

Ammoniti: 89' Connolly (L).

Espulsi: 79' Rossettini (R).

Recupero: 2' pt, 5' st.