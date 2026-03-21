Lazio, Noslin ha il Bologna nel destino: un filo unisce gol, mercato e futuro

Il futuro di Tijjani Noslin si deciderà in questi ultimi due mesi. Maurizio Sarri considera l'olandese un'alternativa, spesso non è neanche la prima scelta offensiva a gara in corso. In qualche occasione si è dimostrato molto utile alla causa: la sua tecnica e la sua rapidità sono una spina nel fianco quando è in giornata, ma con l'arrivo di Petar Ratkov e Daniel Maldini, oltre al rientro di Boulaye Dia dalla Coppa d'Africa, il suo minutaggio si è ridotto. Inoltre, va considerata anche l'abbondanza sugli esterni. Noslin è sicuramente un calciatore duttile e poliedrico, ma il Comandante non è ancora riuscito a inquadrarlo tatticamente.

A GENNAIO... - L'ex Hellas Verona è stato viscino a lasciare la Lazio durante la sessione invernale di calciomercato. Molte squadre si sono interessate a TJ, sia in Italia che all'estero. Come vi abbiamo raccontato, una delle squadre che si è mossa con maggior convinzione è stato proprio il Bologna, prossimo avversario della Lazio. Il tutto si è concluso però con un nulla di fatto.

DA BOLOGNA A BOLOGNA - Noslin ha i felsinei nel destino. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, Bologna e Lazio si sono sfidati ai quarti di finale di Coppa Italia. La sfida del Dall'Ara si è decisa ai calci di rigore, ma ad aver rimesso in gara i biancocelesti dopo il gol di Castro è stato proprio l'Olandese. Ora Noslin ha un'altra chance per far male al Bologna, anche se Pedro è al momento il principale indiziato per sostituire l'infortunato Zaccagni.

IL FUTURO - Noslin ha collezionato fin qui 637' in 23 partite stagionali tra campionato e Coppa Italia, con una media di 27' a partita. In questi ultimi due mesi avrà presumibilmente più occasioni per incidere e mettersi in mostra. Il presente dice Roma, il futuro è difficile da prevedere. Il destino, però, puoi anche indirizzarlo e chissà che in estate non possa rifarsi avanti il Bologna per riprendere il filo di quel discorso interrotto a gennaio.