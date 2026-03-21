FORMELLO - Lazio, Romagnoli ok. Patric in regia, Pedro in pole
FORMELLO - Sarri recupera Romagnoli, titolare a Bologna in coppia con Gila. È una delle due modifiche rispetto alla formazione schierata con il Milan, l’altro cambio (forzato) è quello in attacco visto il forfait di Zaccagni: Pedro in pole su Noslin per prendere il posto del capitano. Lo spagnolo chiuderà il tridente con Maldini falso nove e Isaksen a destra.
A centrocampo Dele-Bashiru e Taylor ai lati di Patric, confermato in regia come domenica scorsa. Basic non ha recuperato dai fastidi all’adduttore, Cataldi tornerà con il Parma dalla distrazione al polpaccio. Dietro Marusic e Tavares terzini, Romagnoli e Gila torneranno a formare il tandem al centro. Tra i pali Motta alla terza di fila, destinato a proteggere i pali fino a fine stagione. Convocato Farcomeni, baby centrocampista della Primavera.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Lazzari, Provstgaard, Pellegrini, Belahyane, Farcomeni, Przyborek, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.