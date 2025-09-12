X Factor, anche quest'anno c'è un po' di Lazio: alle audizioni...

È iniziata la nuova stagione di X Factor, ieri è andata in onda la prima puntata delle audizioni e tra i concorrenti che si sono presentati davanti alla giuria, Seltsam. Il suo vero nome è Lorenzo Giovanniello, conosciuto su TikTok dove i suoi video sono virali. È considerato una delle voci più promettenti della Gerazione Z e...CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > X FACTOR <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta