Zaniolo: "In questi anni non è stata solo sfortuna, ci ho messo del mio"

Nicolò Zaniolo è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore dell'Udinese. Nel corso della conferenza, l'ex Roma si è ritrovato a parlare di cosa non abbia funzionato in questi anni nelle sue pregresse esperienze: "Non è stata questione di sfortuna, ci ho messo anche del mio. A volte se non giocavo titolare mi chiudevo un po' in me stesso. Però cerco di ascoltare le persone giuste in famiglia e ho cercato di crescere. Non ho avuto continuità, questo un po' mi ha pesato, un giocatore deve poter sbagliare, devo essere bravo io a non mollare mai anche quando le cose non vanno bene".

