Milan, Pioli non è affatto "on fire": l'entità degli infortuni di Calabria e Kjaer

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Brutte notizie in casa Milan. Questa mattina Davide Calabria e Simon Kjaer si sono sottoposti ad alcuni esami strumentali dopo gli infortuni rimediati nel match contro l'Empoli. Come comunicato dal club rossonero in una nota ufficiale, per quanto riguarda il difensore azzurro gli esami strumentali ai quali si è sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra. Per il danese invece si tratta di una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. Il giocatore verrà rivalutato tra una settimana circa.