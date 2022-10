Lazio - Spezia, Romagnoli si commuove in diretta: "Quando ero piccolo..."

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Esultanza da brividi, strappalacrime quella di Alessio Romagnoli. Le stesse lacrime che non ha trattenuto però nel post partita di Lazio - Spezia. Il difensore biancoceleste è arrivato a Roma in questa sessione di calciomercato estiva coronando il suo sogno che si portava dietro sin da bambino, quando era un piccolo tifoso laziale. L'amore per la sua squadra è talmente immenso che non è riuscito a dire di no all'approdo in biancoceleste e oggi, eccolo qui che sigla il suo primo gol con la Lazio del suo cuore. Rete al volo straordinaria quella di Alessio e poi, la corsa sotto la Nord, la stessa curva dalla quale ha visto le partite biancocelesti quando era solo un ragazzino. Bacio alla maglia e occhi lucidi. Al termine del match, Alessio Romagnoli non è riuscito a contenere l'emozione tanto da commuoversi davanti ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la frase: "Ho fatto sognare i bambini come me quando ero piccolo, spero che anche loro un giorno possano fare questo". E poi, con una voce tremolante, spezzata e con gli occhi lucidi, conclude: "Grazie a voi", da lì, le lacrime sono scese e il cuore ha battuto più forte che mai. Un episodio che rimarrà per sempre nella mente dei tifosi, ma soprattutto nella sua.