Calciomercato Lazio, Provedel si allontana: ecco quale sarebbe il problema

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Dopo la decisione del Napoli di prendere Meret in prestito, in casa Spezia sembrava davvero fatta per la cessione di Provedel alla Lazio. In questi giorni però alcuni problemi stanno creando del gelo tra le due società: secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, la società biancoceleste non avrebbe presentato nei termini concordati l'offerta, per essere più chiari 2,5 milioni di euro senza bonus, modalità e formula di pagamento da definire. Per questo i contatti tra Lazio e Spezia si sarebbero fermati la scorsa domenica, con i liguri che non apprezzano il gioco a cui sta giocando Lotito: il Patron infatti non offrirebbe più i fatidici 2,5 milioni, ma 2 milioni + 200 mila euro di bonus. Il tutto senza un'offerta formale. Il Presidente sostiene di aver fatto tutto quello che doveva, intanto sul portiere arriva a metterci gli occhi anche il Napoli che lo vorrebbe per fare il vice Kepa. Inizia a farsi strada l'idea di valutare altre alternative, da Sirigu svincolato a Dragowski (per lui Pradè chiede 4 milioni) a Sportiello. Ma a Formello sembra esserci ancora un velo di ottimismo...