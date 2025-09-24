Lazio, emergenza a centrocampo: Basic aspetta il reintegro in lista

RASSEGNA STAMPA - Quante assenze per Genova. La Lazio è decimata a centrocampo dopo il derby. Mancheranno sicuramente gli squalificati Belahyane e Guendouzi e gli infortunati Rovella e Dele-Bashiru, che lasciano Sarri solamente con Cataldi a disposizione. Per questo il tecnico e il diesse Fabiani stanno valutando l'eventuale reintegro di Basic in lista entro fine settimana, come riportato da Il Corriere dello Sport. Il croato era stato tenuto come scorta per diecembre, viste le probabili convocazioni di Dele-Bashiru e Belahyane in Coppa d'Africa. Ora però il suo apporto diventa praticamente necessario e fondamentale.

