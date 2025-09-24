Lazio, prosegue la campagna abbonamenti dopo la riapertura: ecco l'ultimo dato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nella giornata di lunedì, dopo il derby di domenica, è stata riaperta la campagna abbonamenti della Lazio. Fino a giovedì 25 alle 23:59 i tifosi biancocelesti potranno fermare il proprio posto all'Olimpico. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ai 29.163 abbonati iniziali si sono aggiunti circa 200 nuove tessere. Al momento, quindi, il totale complessivo è di circa 29.350.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.