Roma, tensione a Nizza: rissa nella notte, arrestati un centinaio di tifosi

Problemi a Nizza. Nella notte, secondo quanto riportato da Nice-Matin, circa 102 tifosi della Roma, che questa sera giocherà proprio contro il Nizza in Europa League, sarebbero stati fermati dalla polizia francese nel parcheggio Sulzer, situato sul Quai des États-Unis. Il fermo è avvenuto dopo una violenta rissa scoppiata ieri sera in Cours Saleya, nel cuore della Vecchia Nizza.

Circa quaranta persone incappucciate, probabilmente ultras, avrebbero aggredito gli agenti: potrebbe trattarsi di un attacco premeditato alle Compagnies républicaines de sécurité, un corpo della polizia francese specializzato nella gestione dell’ordine pubblico. Successivamente poi è arrivato l'arresto dei 102 tifosi giallorossi, alcuni dei quali portavano armi o oggetti che potevano essere usati come proiettili (sbarre di ferro, manici di scopa, tubi di plastica, pale, coltelli, martelli). Non è chiaro se al momento siano stati rilasciati.

