Lazio, Lotito continua a trattare per lo sponsor: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Ancora lo sponsor. Il presidente Lotito continua a trattare da settimane per arrivare a una chiusura. È già saltato un accordo con una tech company, ora si lavora con una compagnia aerea, come riportato da Il Messaggero. Si tratta del primo step, insieme a 'vecchi' crediti pregressi di 10 milioni di euro, per risanare completamente il parametro del 'costo del lavoro allargato'.

È l'unico indice Figc (recepito anche dalla Uefa) rimasto per dare il via libera definitivo agli acquisti di gennaio. Restano però solo sei giorni, come scrive il quotidiano: la prima scadenza è la trimestrale della Lazio del 30 settembre (ovvero martedì prossimo).

