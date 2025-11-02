Lazio, iniziato il conto alla rovescia per Pedro: finirà la stagione da falso 9

RASSEGNA STAMPA - Al termine del match contro il Pisa, Pedro ha sentenziato: "Questa sarà la mia ultima stagione con la Lazio". A luglio, lo spagnolo compirà 39 anni e, se già a giugno, al momento del rinnovo, non era stata inserita alcuna clausola, dopo l'ultima sfida Pedrito ha maturato la decisione definitiva di lasciare il club biancoceleste a fine anno.

Durante la scorsa annata trascorsa al servizio di Baroni, da trequartista Pedro era stato protagonista assoluto, con ben 14 gol e 5 assist messi a referto. Con il ritorno di Sarri, invece, l'ex Chelsea e Barcellona si è dovuto adattare al ruolo di ala che, come confermano i numeri, risulta essere troppo dispendioso per lui attualmente. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il classe 1987 ha fin qui servito un solo assist col Torino e, pur scendendo in campo in tutte òe nove gare di campionato, ha totalizzato appena 301 minuti.

L'unica alternativa per Pedrito è quella di giocare da falso nueve, come fatto a Pisa al momento del cambio con Dia. A fine stagione deciderà se continuare altrove o appendere gli scarpini al chiodo, ma, fino a quel momento, continuerà a dare tutto il suo spirito e la sua voglia per la Lazio, provando a riportarla in Europa.