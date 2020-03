Lazio, Luiz Felipe può rimanere fuori dalle Olimpiadi nel 2021: ecco perché

LAZIO, LUIZ FELIPE E LE OLIMPIADI - Luiz Felipe incrocia le dita e spera che il suo sogno di giocare con il Brasile le Olimpiadi, rinviate al 2021, si possa ancora realizzare. Nulla è ancora perduto, il difensore della Lazio confida nel buon senso di Fifa e Cio (Comitato Olimpico Internazionale). Secondo quanto si legge sulla rassegna a cura di Radiosei, a causa dello slittamento dei Giochi di Tokyo chi il prossimo anno avrà più di 23 anni rischia di rimanere tagliato fuori dalla spedizione olimpica. Questo perché le regole vogliono che alle Olimpiadi le federazioni calcistiche portino con sé solo atleti under 23. Luiz Felipe quest'anno sarebbe rientrato senza problemi, è un classe 1997. Ma nel 2021 avrà 24 anni, così come altri dieci suoi compagni di squadra scelti inizialmente dal ct André Jardine. Sono già in corso i contatti con Fifa e Cio per cercare di strappare una deroga e trovare un accordo vista la straordinarietà della situazione. Il problema, però, è che a differenza degli altri sport individuali, nel calcio l'accesso alle Olimpiadi se lo guadagnano le federazioni e non i singoli atleti. Luiz Felipe spera, il Brasile dovrà difendere l'oro vinto quattro anni fa (c'era Felipe Anderson in quella spedizione). Nulla è ancora perduto e il sogno continua.

