Lazio, Sarri detta le condizioni per il mercato: si studia il piano

Il tecnico ha bisogno di attaccante e centrocampisti e si studia la strategia per accontentarlo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La società si muove sul mercato per accontentare Sarri, che ha espresso a gran voce le sue richieste, anche se non sarà semplice. Il primo nome in assoluto è quello di Raspadori, ma se al suo posto dovesse arrivare soltanto una giovane promessa (la talent room ha osservato profili classe 2004 e 2005 tra Portogallo e Ligue 1), Sarri chiederebbe almeno un centrocampista di qualità.

I nomi restano Loftus-Cheek e Samardzic. Nel caso dell’inglese, racconta il Messaggero, Tare accetterebbe uno scambio con Gila, entrambi in scadenza. La società, però, sembra orientata su un’altra strada: dopo l’addio di Guendouzi, l’obiettivo diventerebbe Giovanni Fabbian, con una prima offerta da 15 milioni. Il Bologna in estate aveva respinto una proposta simile del Milan, ma la Lazio potrebbe rilanciare.

Né il costo del cartellino né l’ingaggio inciderebbero sul “costo del lavoro allargato”, grazie alle nuove regole Figc sugli under 23 italiani. Sarri ne apprezza gli inserimenti da trequartista, ma oggi avrebbe bisogno di una mezzala con caratteristiche diverse per dare equilibrio al suo gioco. Lo scenario cambierebbe solo con due colpi di alto livello a centrocampo, ipotesi legata alle possibili uscite di Belahyane (che ha aperto al Torino), Vecino e Dele-Bashiru.