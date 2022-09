Lazio, Vecino garanzia dell’Uruguay: la sua duttilità un jolly per Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - C’ha visto lungo Sarri, come sempre. Parla con cognizione di causa e difficilmente sbaglia. Il mercato condotto dalla Lazio ha portato alcuni rinforzi che lui stesso aveva consigliato, che adesso gli permettono di fare le famigerate rotazioni e di avere comunque certezze in campo. Matias Vecino è una di queste. Appena arrivato, sotto lo scetticismo di molti legato all’età e all’infortunio che ha subito, si è messo a disposizione del mister. Forte delle sue qualità tecniche e dell’esperienza, il centrocampista si è conquistato anche la titolarità in alcune occasioni. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è l’usato garantito. Può ricoprire più ruoli, senza nessun tipo di problema. La duttilità, altra sua qualità. Sarri lo usa come mezz’ala, ma all’occorrenza può essere anche regista. Ne ha dato prova nella sfida con l’Uruguay contro l’Iran, il ct Alonso lo ha utilizzato come play sin dal primo minuto e per 73’ gli ha garantito fisicità in mezzo al campo. Ne è rimasto soddisfatto. Può essere uno spunto per il tecnico toscano, potrebbe rivelarsi un jolly per i biancocelesti soprattutto in vista degli impegni ravvicinati tra Europa e Campionato.

