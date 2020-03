Patric e l'orgoglio di papà Ambrosio: "Con la Lazio combatte per il suo sogno"

La grande metamorfosi di Patric, tutto un altro Patric. Dalla famosa sfida un girone fa con l'Atalanta a oggi, una crescita esponenziale. La riserva che si è consacrata ad alti livelli e vanta un minutaggio più alto rispetto a quello di Caicedo e Parolo. Un momento di forma straordinario che inorgoglisce anche papà Ambrosio Gabarron: "Che felicità quandò arrivò l'offerta della Lazio, ottima squadra e magnifica città, tra le tante proposte non c'era più nulla su cui riflettere", racconta, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. Ambrosio svela quanto sia stato complicato pensare che andasse fuori dalla Spagna, da solo, senza conoscere nessuno, ora invece si vedono quasi ogni mese a Roma. Per quale squadra tifava da bambino?: "Era del Real Madrid (ride, ndr), ma poi quando è passato al Barcellona il suo cuore si è diviso. Le prime maglie che gli ho regalato infatti erano di Raul e Xavi". E il suo più grande orgoglio da papà: "L'ho visto combattere per il suo sogno sin da quando era bambino. E lo ha fatto rimanendo la stessa persona. Non è mai cambiato".

