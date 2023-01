Sebino Nela schiera in campo il suo undici dei sogni: c'è un ex Lazio

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sebino Nela, ex difensore della nazionale italiana ha messo in campo il suo undici dei sogni. Come modulo ha scelto il 4-3-3. In porta Zoff. In difesa da destra a sinistra Leo Junior, Vierchowod, Aldair e Maldini. In mediana Overath, Prohaska, Cruijff, mentre davanti Littbarski, Vialli e Ronaldinho. Come allenatore Liedholm. Come riporta l'edizione odierna di Sportweek, Nela nel suo roster ha scelto come portiere l'ex Lazio Dino Zoff. Alla Lazio ha ricoperto il ruolo di presidente e allenatore. Sul portiere friulano, Nela ha la rilasciato le seguenti dichiarazioni: “ Scelgo lui perché è stato l'icona del calcio italiano e mondiale. E poi perché, essendo io ormai datato, continuo a pensare che il portiere sia quello tutto vestito di nero”. L'ex difensore della Roma ha poi aggiunto sulla formazione: "E' stato difficile fare questa formazione... ho lasciato fuori tutti i miei compagni della Roma dello scudetto, in compenso ci sono grandi avversari e miei idoli da bambino".

TORNA ALLA HOMEPAGE