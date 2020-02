PRIMAVERA - Lazio, che colpo a Pescara. Quattro gol per scacciare la crisi

Colpo della Lazio Primavera che batte il Pescara in trasferta e ottiene tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona play-out. I biancocelesti rispondono dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo, rifilando quattro reti ai padroni di casa (nelle prime 16 partite ne aveva segnati soltanto 15). Una partita mai messa in discussione e dominata dall'inizio alla fine. Nimmermeer si riscopre finalmente bomber e segna le prime due reti del suo campionato aprendo la strada al successo. Armini va in gol per la prima volta da quando veste la maglia della Primavera e mette il punto esclamativo. Il Pescara con un guizzo d'orgoglio la riapre con Diambo, ma poi il gol di Kalaj (anche per lui il primo) chiude definitivamente i conti. La Lazio raggiunge quota 20, supera Fiorentina e Bologna (vincente contro il Napoli), e raggiunge il Sassuolo in decima posizione.



Primavera 1 TIM 2019-2020, 17ª giornata

Sabato 1° febbraio 2020, ore 14:30

Centro Sportivo Delfino Training Center “Poggio Degli Ulivi”, Pescara

Pescara - Lazio 2-4 (22', 49' Nimmermeer, 64' Armini, 70', 84' Diambo, 81' Kalaj)



PESCARA: Sorrentino, Martella, Diallo, Marafini, Manè, Quacquarelli (62' Tringali), Camilleri (81' De Marzo), Diambo, Mercado (81' Tamboriello), Pavone, Blanuta (46' Chiarella). A disp.: Galante, Chiacchia, Dumbravanu. All.: Antonio Di Battista

LAZIO (4-4-3): Alia, Armini, Cipriano, Kalaj, Falbo (76' Ndrecka); Shoti (56' Ricci), Bianchi, Bertini, Marino (76' Czyz), Nimmermeer (68' Zilli), Moro. A disp.: Furlanetto, Marocco, Kaziewicz, Russo, Shehu, Moschini. All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Luigi Catanoso (sez. Reggio Calabria).

Assistenti: Dell’Olio – De Chirico.

Ammoniti: Armini, Marino (L), Diambo (P).

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90'+4 - Triplice fischio, vince la Lazio per 4-2 sul campo del Pescara.

90'+4 - Ripartenza in contropiede con Bianchi che si presenta tutto solo davanti a Sorrentino e prova a superarlo con un pallonetto, pallone fuori di un soffio.

90'+2 - Ci prova Chiarella, pallone deviato in corner.

90' - Quattro di recupero.

89' - Bella discesa di Moro che supera in velocità Martella poi prova a battere Sorrentino, bravo stavolta ad evitare il gol.

84' - Gol Pescara che non molla. Cross di Chiarella e in spaccata Diambo mette dentro segnando il suo settimo gol in campionato.

81' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! La chiude Kalaj, che stacca di testa sul corner di Bianchi e pesca l'angolino. Quarto gol biancoceleste.

76' - Doppio cambio per la Lazio: fuori Marino e Falbo per Czyz e Ndrecka.

74' - Occasionissima per il Pescara. Chiarella riceve in area e calcia a botta sicura, pallone di un soffio al lato. Deve fare attenzione la Lazio.

71' - Si accende una rissa in campo. Ammoniti Marino e Diambo.

70' - Gol del Pescara. Mercado un pallonetto delizioso supera Alia, ma il pallone prima che termini in rete viene toccato da Diambo. Gol da assegnare a quest'ultimo.

69' - Il primo giallo della gara è per Nicolò Armini.

68' - Fuori Nimmermeer, autore di una doppietta e dentro Zilli.

65' - Palo del Pescara! Cross dalla sinistra, Pavone stacca di testa spiazzando Alia ma il legno gli dice di no.

64' - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!! Discesa indisturbata di Armini che calcia dal limite a incrociare. Deviazione di Marafini che fa carambolare il pallone in rete. Per il capitano biancoceleste il primo gol con la Primavera.

62' - Cambia ancora il Pescara. Fuori Manè e dentro Tringali.

56' - Esordio per Ricci che prende il posto di Shoti. Lazio che passa al 3-5-2.

52' - Grande parata di Alia! Il portiere si distende sul colpo di testa di Diallo lasciato completamente solo in area.

49' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! Il raddoppio della Lazio ancora con Nimmermeer, bravo a staccare di testa sul corner battuto da Bianchi. Papera di Sorrentino a pallone che finisce in porta.

46' - Lazio in campo con gli stessi undici. Il Pescara inserisce Chiarella al posto di Blanuta.

46' - Comincia la seconda frazione con il Pescara che batte il calcio d'inizio.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+3 - Non succede nulla nel recupero, termina così la prima frazione.

45' - 3 minuti di recupero concessi da Catanoso.

41' - Stop e tiro di controbalzo di Marino, conclusione che si alza all'ultimo.

38' - Lazio padrona del campo, meriterebbe il raddoppio.

33' - Moro supera un avversario al limite dell'area e calcia, una deviazione favorisce Armini che da due passi e tutto solo calcia a botta sicura spedendo incredibilmente il pallone alto. Lazio vicina al raddoppio.

32' - Punizione insidiosa di Bianchi dalla trequarti, pallone messo in corner da Sorrentino.

26' - Prova a rispondere il Pescara, stavolta con Pavone. Tiro da posizione defilata che colpisce l'esterno della rete.

22' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! La sblocca la Lazio. Grande cambio passo di Moro che entra in area e mette al centro per Nimmermeer che da due passi non può sbagliare. Biancocelesti in vantaggio.

15' - Fiammata del Pescara ancora con Mercardo. Tiro potente dalla trequarti, Alia riesce a deviarla in corner.

13' - A terra Armini e Diambo dopo uno scontro di gioco.

12' - Azione personale di Mercado che si accentra dalla sinistra poi calcia dal limite. Alia deve distendersi per evitare che il pallone termini all'angolino.

8' - Moro punta un avversario si accentra e allarga premiando l'inserimento di Armini. Il tiro del capitano biancoceleste finisce alto.

3' - Ancora un'occasione. Bella sponda di Nimmermeer per Moro che calcia col destro dall'interno dell'area. Sorrentino si distende e salva i suoi.

2' - Primo squillo della Lazio. Azione manovrata che porta al tiro Bertini, pallone di poco al lato.

1' - Partiti. La Lazio batte il calcio d'inizio.



PRIMO TEMPO - Tutto pronto a Pescara per l'inizio del match. Menichini schiera dal primo minuto il primo acquisto Marino e porta in panchina Ricci per la prima volta. Franco infortunato verrà sostituito da Cipriano. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Pescara - Lazio, gara valida per la 17esima giornata del Campionato Primavera 1.



Pubblicato l'1/02 alle ore 14.00