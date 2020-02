PRIMAVERA - Lazio, transfer ok per Lico: può giocare con la Samp

Arrivato in tempi quasi record il transfer di Dean Lico. Il calciatore albanese classe 2000 è già a disposizione di Menichini, che lo potrà convocare per la sfida con la Sampdoria. Una bella notizia pe il tecnico biancoceleste, che però ora dovrà fare i conti con i fuoriquota. Sono ben 6 infatti, dopo gli arrivi di Lico e Distefano, che si sono aggiunti ad Alia, Kalaj, Bianchi e Falbo. A rotazione, oppure a seconda delle esigenze, Menichini dovrà tenerne uno fuori, essendone convocabili solamente cinque. Il problema non si porrà per la sfida con la Sampdoria di domani, visto che la Lazio dovà fare a meno di Bianchi, alle prese con una forte influenza.

