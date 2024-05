Calciomercato Lazio | Romano su Tchaouna: "La prossima settimana..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Non ci sono dubbi, Tchaouna sarà un nuovo giocatore della Lazio di Igor Tudor. La Lazio si è mossa d'anticipo, come vi avevamo riportato in esclusiva dalla nostra redazione, l'accordo tra società e giocatore già c'è, per poter mettere nella rosa biancoceleste il primo rinforzo estivo per la trequarti, orfana di Felipe Anderson. Nelle scorse ore si è parlato della trattativa arrivata alle fasi conclusive, con la società biancoceleste che verserà nelle casse della Salernitana ben 8 milioni di euro della clausola rescissoria. Adesso però arrivano novità importanti dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano: "La Lazio ha inviato una proposta formale di contratto a Loun Tchaouna, sarà valido fino a giugno 2028. La Lazio ha intenzione di siglare l'affare la prossima settimana, facendo scattare una clausola rescissoria da 8 milioni di euro, per anticipare un club francese e uno tedesco".

