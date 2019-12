Lazio, Rutelli a Llsn: "Caro Lotito, facciamo crescere 'sta panchina"

A margine del Premio Sport&Cultura al Coni è intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, noto tifoso della Lazio che ha commentato: "La settimana scorsa ero qui per andare in Tevere con amici e bambini, un gruppo di genitori con tutta la nostra passione e la fiducia che ce l'avremmo fatta anche dopo lo 0-1. Sarebbe stato meglio non abbandonare così presto l'Europa League ma capisco che i giocatori si vogliono concentrare sul campionato per provare ad entrare quest'anno in Champions. Abbiamo speranze, incrociamo tutto quello che c'è da incrociare per la Supercoppa così come per la seconda parte di campionato, dove gli anni passati abbiamo lasciato sul campo qualche ambizione. La squadra ha i numeri, spero crescano i nuovi come ha fatto Luis Alberto, che sembrava un oggetto misterioso e oggi è indispensabile. Speriamo accada lo stesso a giocatori come Jony e Vavro, che ancora sembrano non ingranare troppo: diamogli tempo". Alla fine anche una battuta indirizzata al patron della Lazio: "Caro Lotito, facciamo crescere la panchina. Ho stima del presidente, ha fatto un ottimo lavoro ma facciamo crescere 'sta panchina perché in primavera non dobbiamo fermarci".

Pubblicato il 13/12 alle ore 20:10