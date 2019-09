Lazio, Canigiani: "Molto vicini ai 20mila abbonati. C'è ottimismo"

Continua la campagna abbonamenti della Lazio. Dal settore marketing biancoceleste arrivano degli aggiornamenti sul numero delle sottoscrizioni registrate finora. Ecco le parole del responsabile Marco Canigiani ai microfoni di Lazio Style Radio: "Martedì è stata una buona giornata, siamo veramente vicini ai 20mila - abbiamo raggiunto quota 19.900 - e credo che da qui al week-end si possa anche superare questa cifra. Raccomandiamo sempre di acquistare l'abbonamento in questi giorni, così da evitare la sovrapposizione con le vendite per i biglietti della prossima partita di campionato all'Olimpico contro il Parma. Anche la vendita delle maglie procede bene, le prime due partite hanno fatto crescere l'entusiasmo e c'è grande richiesta anche per le casacche di allenamento. Mini abbonamento per l'Europa League? Non credo proprio che ci sarà".

