Lazio, Escalante a Roma: l'inserimento in città prima delle vacanze

A Roma in attesa di iniziare l'avventura in biancoceleste. Gonzalo Escalante ha lasciato l'Eibar, chiuso la Liga in anticipo (era in scadenza contrattuale, non ha allungato l'esperienza oltre il 30 giugno) e raggiunto la Capitale da qualche giorno per velocizzare l'ambientamento. La settimana scorsa era tornato anche a visitare il centro sportivo di Formello. Il centrocampista argentino diventerà ufficialmente un calciatore della Lazio nella prossima stagione, non può ancora allenarsi con la sua nuova squadra. Nel frattempo, prima di staccare per le vacanze, sta completando l'inserimento in città, già raggiunta a gennaio per le visite mediche e la firma del contratto.