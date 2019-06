Lazio, Sky conferma: "Il Milan spinge per Tare, è il preferito nel ruolo di ds"

C'è un senso di incertezza in casa Lazio. Dopo aver chiuso il discorso allenatore, con il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2021, si è aperto quello legato al direttore sportivo. Tare infatti è il prescelto dal Milan per ricoprire lo stesso ruolo in rossonero. Lo ribadisce anche 'SkySport': l'albanese ha lasciato la porta aperta sul suo futuro. È il preferito di Maldini, tra i due c'è anche stato un contatto telefonico, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la decisione finale. Poi il Milan andrà diretto sull'allenatore, con Giampaolo che resta in pole.

CALCIOMERCATO, SCHURRLE SI OFFRE ALLA LAZIO

LAZIO IN CAMPIDOGLIO, LA RAGGI PREMIA LA SQUADRA

TORNA ALLA HOMEPAGE