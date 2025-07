Calciomercato Lazio | Insigne, proseguono i contatti: il punto della situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - In un'estate caratterizzata dal mercato bloccato, uno dei pochissimi spiragli per poter migliorare la rosa a disposizione di mister Sarri è rappresentato da Lorenzo Insigne, che pochi giorni fa ha concluso l'esperienza in Canada, tra le fila del Toronto. La situazione, però, non è per nulla facile: se il blocco di casa Lazio non si potrà risolvere in anticipo, l'ex Napoli potrebbe esser costretto ad aspettare fino a gennaio per poter iniziare ufficialmente la propria esperienza in biancoceleste.

Non è escluso che scelga di farlo, come anticipato, ma c'è da considerare una soluzione che potrebbe perlomeno fargli iniziare gli allenamenti in anticipo alla corte del tecnico toscano. Come riporta Il Messaggero, infatti, Insigne potrebbe allenarsi nel centro sportivo di Formello con le opportune coperture assicurative. Proseguono i contatti tra le parti, ma vanno convinti il ds Fabiani e il presidente Lotito.

