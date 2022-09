Calciomercato Lazio, vuoto a sinistra: Valeri e Parisi nel mirino

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Era una delle richieste estive di Sarri, forse l’unica sulla quale non è stato accontentato. La Lazio è rimasta senza terzino sinistro, c’è Adam Marusic che occupa la posizione, ma è un adattato e - per dirla con le parole del tecnico - “quando incontriamo squadre chiuse sarebbe meglio avere un mancino per lo sviluppo della manovra”. Gennaio è ancora lontano, ma alcune riflessioni sono già in corso. Lotito, soprattutto per motivi economici, ha preferito rimandare, ha sostenuto un mercato importante, sul terzino ha dato uno stop a Sarri. Ma il no non è stato categorico e definitivo e così a gennaio potrebbero esserci novità e Sarri potrebbe finalmente avere il mancino agognato.

PARISI - Sulla lista i nomi sono principalmente due: Fabiano Parisi ed Emanuele Valeri. Il primo è il preferito di Sarri, è un 2000, abituato a giocare con la difesa a quattro, capacità di spinta e piede raffinato, sta migliorando anche in fase difensiva, seppure debba ancora affinarla. Con l’Empoli i rapporti sono buoni, lo testimonia l’operazione Akpa-Akpro. Parisi è valutato circa 10-12 milioni, il suo contratto è stato rinnovato un mese fa, la nuova scadenza è fissata nel 2025. Il ragazzo si sta mettendo in mostra, piace anche a Inter, Fiorentina e soprattutto Juventus. La concorrenza è folta e agguerrita, ma la Lazio sta muovendo i suoi passi.

VALERI - In alternativa occhio a Valeri. Ha il biancoceleste nelle vene, è tifoso laziale da sempre, farebbe carte false per tornare a casa. Il suo avvio di campionato è stato importante, prestazioni notevoli e pure un gol (contro l’Atalanta). Valeri, però, gioca principalmente da quinto, può essere un fattore da considerare, avrebbe bisogno di un ambientamento supplementare. La Cremonese lo valuta 8 milioni, non è un prezzo banale, ma anche in questo caso i rapporti sono cordiali e la Lazio potrebbe anche giocarsi la carta Escalante, ora in prestito con diritto di riscatto ai grigiorossi. Agevolare il passaggio dell’argentino alla Cremo, potrebbe diventare una carta utile nell’eventuale discorso legato a Valeri. Ipotesi, per ora. Ma la Lazio ragiona, gennaio è lontano, ma non così tanto.

