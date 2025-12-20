DIRETTA | Parma - Lazio Primavera 0-0: Cuzzarella pericoloso da fuori area

Segui la diretta scritta della sfida tra Parma e Lazio, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Primavera 1.
20.12.2025 12:13 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Primavera 1 | 17ª giornata

Sabato 20 dicembre 2025, ore 11:00

C.S. Parma Calcio - Mutti Training Center, Collecchio (PR)

PARMA: Astaldi; Pajsar, Tigani, Cardinali, Plicco (46' Balduzzi), Drobnic, Conde, Konatè, Marchesi, Avramescu, Semedo. A disp.: Casentini, Coulibaly, Vranici, Castaldo, Ciardi, Diop, Diallo, Opoku, Chimezie, Mengoni. All.: Corrent.

LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Battisti, Munoz, Santagostino, Cuzzarella; Serra, Sulejmani. A disp.: Bosi, Calvani, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Pinelli, Iorio, Morelli, Pernaselci, Curzio. All.: Punzi.

Arbitro: Gasperotti (sez. Rovereto)

Assistenti: De Luca - Scardovi

Marcatori: /

Ammoniti: Plicco (P), Santagostino (L).

Espulsi:

Recupero: /

SECONDO TEMPO

55' - La Lazio rischia su una ripartenza rapida del Parma che, però, non riesce a concludere in porta.

53' - Lazio pericolosa! Cuzzarella lascia partire un gran destro da fuori area, Astaldi vola e mette in angolo.

46' - Primo cambio lato Parma: fuori Plicco, dentro Balduzzi.

46' - Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45' +1' - Le squadre tornano negli spogliatoi, risultato bloccato sullo 0-0 all'intervallo.

45' - Un minuto di recupero

43' - Avramescu scippa il pallone a Santagostino che lo stende da dietro: primo giallo in casa Lazio.

39' - Ci prova la Lazio! Ferrari salta un avversario e serve un cross preciso in area per Battisti, che colpisce di testa e per poco non inquadra lo specchio.

30' - Semedo prova la rovesciata acrobatica nell'area biancoceleste: il pallone termina lontano dallo specchio.

28' - Ferrari vede Astaldi fuori dai pali e prova sorprenderlo: il suo tentativo termina a lato.

25' - Plicco interviene in ritardo su Santagostino: l'arbitro estrae il primo giallo della gara.

20' - Avramescu conclude col sinistro dall'interno dell'area di rigore, Pannozzo va a terra e para.

15' - Meglio i padroni di casa in questo primo quarto d'ora. La Lazio abbassa il proprio baricentro e prova a resistere.

7' - Primo squillo del Parma: Pannozzo alza sopra la traversa un colpo di testa insidioso di Semedo.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Parma - Lazio Primavera, gara valida per la diciassettesima giornata di campionato. Rivitalizzata dagli ultimi risultati e reduce dal pareggio in extremis strappato contro il Torino, la squadra di Punzi vuole proseguire nel proprio trend positivo, andando a caccia di quello che sarebbe il terzo successo nelle ultime quattro gare. Di fronte, però, ci sono i Ducali che, con 27 punti nelle prime 16, sono in piena lotta per il titolo. Appuntamento alle 11:00 con il fischio d'inizio.