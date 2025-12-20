DIRETTA | Parma - Lazio Primavera 0-0: Cuzzarella pericoloso da fuori area
Primavera 1 | 17ª giornata
Sabato 20 dicembre 2025, ore 11:00
C.S. Parma Calcio - Mutti Training Center, Collecchio (PR)
PARMA: Astaldi; Pajsar, Tigani, Cardinali, Plicco (46' Balduzzi), Drobnic, Conde, Konatè, Marchesi, Avramescu, Semedo. A disp.: Casentini, Coulibaly, Vranici, Castaldo, Ciardi, Diop, Diallo, Opoku, Chimezie, Mengoni. All.: Corrent.
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Battisti, Munoz, Santagostino, Cuzzarella; Serra, Sulejmani. A disp.: Bosi, Calvani, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Pinelli, Iorio, Morelli, Pernaselci, Curzio. All.: Punzi.
Arbitro: Gasperotti (sez. Rovereto)
Assistenti: De Luca - Scardovi
Marcatori: /
Ammoniti: Plicco (P), Santagostino (L).
Espulsi: /
Recupero: /
SECONDO TEMPO
55' - La Lazio rischia su una ripartenza rapida del Parma che, però, non riesce a concludere in porta.
53' - Lazio pericolosa! Cuzzarella lascia partire un gran destro da fuori area, Astaldi vola e mette in angolo.
46' - Primo cambio lato Parma: fuori Plicco, dentro Balduzzi.
46' - Inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45' +1' - Le squadre tornano negli spogliatoi, risultato bloccato sullo 0-0 all'intervallo.
45' - Un minuto di recupero
43' - Avramescu scippa il pallone a Santagostino che lo stende da dietro: primo giallo in casa Lazio.
39' - Ci prova la Lazio! Ferrari salta un avversario e serve un cross preciso in area per Battisti, che colpisce di testa e per poco non inquadra lo specchio.
30' - Semedo prova la rovesciata acrobatica nell'area biancoceleste: il pallone termina lontano dallo specchio.
28' - Ferrari vede Astaldi fuori dai pali e prova sorprenderlo: il suo tentativo termina a lato.
25' - Plicco interviene in ritardo su Santagostino: l'arbitro estrae il primo giallo della gara.
20' - Avramescu conclude col sinistro dall'interno dell'area di rigore, Pannozzo va a terra e para.
15' - Meglio i padroni di casa in questo primo quarto d'ora. La Lazio abbassa il proprio baricentro e prova a resistere.
7' - Primo squillo del Parma: Pannozzo alza sopra la traversa un colpo di testa insidioso di Semedo.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Parma - Lazio Primavera, gara valida per la diciassettesima giornata di campionato. Rivitalizzata dagli ultimi risultati e reduce dal pareggio in extremis strappato contro il Torino, la squadra di Punzi vuole proseguire nel proprio trend positivo, andando a caccia di quello che sarebbe il terzo successo nelle ultime quattro gare. Di fronte, però, ci sono i Ducali che, con 27 punti nelle prime 16, sono in piena lotta per il titolo. Appuntamento alle 11:00 con il fischio d'inizio.