Empoli-Lazio, Zaccagni a Dazn: "Spogliatoio? Cercano di dividerci, ma noi..."

Nel post partita di Empoli-Lazio, Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Dazn: "Già dalla partita con l’Inter si era visto altro atteggiamento. Oggi è arrivata una grandissima partita e abbiamo portato a casa i tre punti".

Come stai fisicamente? "Mi sento meglio dopo i due infortuni. Sto cercando la condizione massima per dare il meglio di me alla Lazio".

Gli infortuni di Immobile e Luis Alberto? "Sono due giocatori fondamentali per noi, speriamo di non averli persi per troppo tempo e di recuperarli per le prossime partite".

Spogliatoio diviso? "Dico che lo spogliatoio diviso è stato creato al di fuori dell’ambiente. Cercano di dividerci gli altri ma noi restiamo uniti".

Gol per tuo nonno scomparso? "E' stata una giornata particolare per me. Dedico questo gol a lui".