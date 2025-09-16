Lazio, ass. Onorato: "Derby alle 12.30? Disgustato. Dal governo mi aspettavo di più"

RASSEGNA STAMPA - Il derby si giocherà alle 12.30 domenica 21 settembre, dopo i fatti violenti dell’ultima stracittadina. In merito si è espresso l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del comune di Roma Alessandro Onorato tra le pagine del Corriere dello Sport: "Sono disgustato e da un governo di destra che prometteva un pugno di ferro per fermare i violenti mi aspettavo sinceramente di più. Purtroppo però nella politica italiana i fatti non corrispondono alle promesse. Ci sono ancora troppe sacche di connivenza con gruppi ultras. Che il derby sia alle 12.30 è una sconfitta dello Stato. Esprimo la mia solidarietà, oltre che la stima, al prefetto Giannini e al questore Massucci, che fanno un lavoro straordinario. Ma come si dice: ognuno recita messa con quello che ha. Gli strumenti sono scarsi, il personale poco e le leggi garantiscono talvolta l’impunità".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.