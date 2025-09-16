Derby, ass. Onorato: "Con Gualtieri lo vivo in Campidoglio da 4 anni! Allo stadio..."

RASSEGNA STAMPA - Il derby si avvicina e per la seconda volta nella storia del calcio romano si giocherà ad un orario insolito: domenica alle 12.30. Sul tema è intervenuto anche Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del comune di Roma, che poi ha anche spiegato al Corriere dello Sport che lui il derby lo vive in Campidoglio da ormai 4 anni.

Onorato, infatti, è di nota fede laziale, mentre il sindaco Gualtieri è romanista: "Visti i risultati di domenica potevamo arrivarci meglio… Io il derby lo vivo in Campidoglio da 4 anni. Il sindaco Roberto Gualtieri è romanista, io laziale. Ma allo stadio andremo insieme. Chissà se capiteremo vicini!"

