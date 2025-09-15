Lazio, Seltsam e Tommaso Paradiso: la lazialità si impadronisce di X-Factor

"Per te mi butterei in mezzo a mille risse". Un ritornello "pregno di lazialità" come lo stesso Seltsam aveva raccontato qualche mese fa ai microfoni di Radio Laziale. La stessa lazialità che ha provato a portare sul palco di X-Factor, quando si è presentato davanti ai quattro giudici con l'obiettivo - poi raggiunto con tre 'sì' su quattro - di passare al turno seguente. Non ha portato con sé 'Mille Risse', quella canzone che ha risuonato dalle casse dell'Olimpico qualche minuto prima della partita tra Lazio e Torino della scorsa stagione, con il suo video in lacrime divenuto virale in Italia. Per il momento, infatti, Seltsam ha preferito puntare su un classico della musica italiana moderna, ma senza voltare le spalle a quella lazialità che ha provato a esprimere pubblicamente, dietro le quinte, insieme a Giorgia, cantante di fede laziale e conduttrice del programma.

X Factor, anche quest'anno c'è un po' di Lazio: alle audizioni...

SELTSAM E TOMMASO PARADISO - Preso il microfono e salito sul palco, dopo la consueta presentazione, Seltsam ha lasciato partire le prime note di quella canzone che sprizzava lazialità da ogni poro. "Solo così sto tanto bene" canta Tommaso Paradiso nella sua 'Completamente' rivisitata da Seltsam in una versione che non si distacca troppo dall'originale, ma che in qualche modo cerca di far sua. Sprigiona la voce, canta con il sentimento di chi vuol sfuttare la propria occasione, con la sfrontatezza di quella lazialità che a modo suo ha voluto portare sul palco. "Da piccolo giocavo a calcio e ho vestito la maglia della Lazio per quattro anni. Contemporaneamente la musica è sempre stata la mia grande passione che piano piano è diventato qualcosa in più" raccontava lo scorso aprile ai nostri microfoni. Oggi il suo obiettivo è realtà, o almeno parte di questo.

X-FACTOR SI TINGE DI BIANCO E CELESTE - Lorenzo - Seltsam è il suo nome d'arte - sul palco di X-Factor ha portato tutto sé stesso. Ha portato le sue qualità canore, ha portato le paarole di un cantante che come lui vive la sua vita tra la passione per la musica e l'amore per la Lazio. Un velo di bianco e di celeste ha riempito l'atmosfera e chi ha avuto modo di conoscerlo - persolamente o tramite la sua musica - ha tenuto le dita incrociate nella speranza che arrivasse quel 'sì' decisivo che gli permettesse di passare il turno. E tanto è avvenuto. Il percorso di Seltsam a X-Factor va avanti e la squadra biancoceleste si allarga. Lui, Giorgia, Achille Lauro e un po' di Tommaso Paradiso diffonderanno quel sentimento tanto impervio, quanto coraggioso che li accomuna e li rende, a loro modo, unici.

