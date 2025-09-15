Serie A, in campo Verona e Como: le ultime sfide della terza giornata
Mancano due sole sfide al termine della terza giornata di campionato. Il Verona di Zanetti, reduce dalla roboante sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio di Sarri, ospiterà la Cremonese di Nicola, una delle sorprese di questo campionato. L'altro match è uno scontro tra due delle squadre più intriganti del torneo: si sfideranno il Como di Fabregas e il Genoa di Vieira. Ecco di seguito gli orari delle sfide:
VERONA - CREMONESE (Ore 18:30)
COMO - GENOA (Ore 20:45)
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.