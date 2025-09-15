Serie A, in campo Verona e Como: le ultime sfide della terza giornata

WEBTV MIXED ZONE - LAZIO, MARUSIC: "ANALIZZIAMO LA SCONFITTA, POI PENSIAMO SOLO AL DERBY" Adam Marusic ha commentato la sconfitta contro il Sassuolo di questo pomeriggio anche in zona mista. Ecco le parole del montenegrino: " "Ci dispiace tantissimo. Siamo molto arrabbiati. Dobbiamo analizzarla bene, da domani inizieremo a preparare una partita molto... Adam Marusic ha commentato la sconfitta contro il Sassuolo di questo pomeriggio anche in zona mista. Ecco le parole del montenegrino: " "Ci dispiace tantissimo. Siamo molto arrabbiati. Dobbiamo analizzarla bene, da domani inizieremo a preparare una partita molto... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALL'OLANDA: "TORNA DI MODA EL KHANNOUS: I DETTAGLI" Nonostante il blocco del mercato in entrata imposto alla Lazio, continuano a circolare in orbita biancoceleste dei nomi in ottica futura. Secondo quanto riferito dal media olandese Voetbalkrant.com, infatti, i capitolini sarebbero tra i pretendenti per Bilal El Khannous,... Nonostante il blocco del mercato in entrata imposto alla Lazio, continuano a circolare in orbita biancoceleste dei nomi in ottica futura. Secondo quanto riferito dal media olandese Voetbalkrant.com, infatti, i capitolini sarebbero tra i pretendenti per Bilal El Khannous,...