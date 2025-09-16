Lazio | La falsa partenza è un film già visto: ecco i precedenti dell'era Lotito

RASSEGNA STAMPA - Come già accaduto nel 2023-24, la Lazio di Sarri si ritrova alla terza giornata con soli 3 punti in classifica e con un derby alle porte che pesa più del solito. Allora i due ko iniziali contro Lecce e Genoa furono seguiti dall’impresa a Napoli, campione d’Italia in carica. Stavolta, invece, a frenare l’entusiasmo sono state le cadute contro Como e Sassuolo, che hanno annullato l’effetto del poker rifilato al Verona prima della sosta.

Non è però la prima volta che i tifosi biancocelesti assistono a partenze complicate nell’era Lotito. Come ripercorre Il Messaggero, la prima risale al 2006-07, quando la Lazio di Delio Rossi perse contro Milan e Palermo prima di trovare la vittoria al Bentegodi col Chievo grazie a un rigore di Oddo. Otto stagioni dopo, con Pioli, il copione fu simile a quello odierno: sconfitta all’esordio col Milan, immediata reazione col Cesena (3-0) e nuovo stop a Marassi col Genoa.

L’ultimo precedente è del 2018-19, la stagione più tormentata della gestione Inzaghi. Anche lì due passi falsi iniziali, ma contro avversari di ben altra caratura: il Napoli di Ancelotti e la Juventus di Allegri. Il primo sorriso arrivò solo alla terza giornata contro il Frosinone, grazie a Luis Alberto.