Roma, Dybala e quella maledizione dei derby: terzo forfait e zero gol segnati

Paulo Dybala non sarà del derby della Capitale: un rapporto tormentato il suo, quasi una maledizione che sembra ripetersi di stagione in stagione. L'argentino ha riportato una lesione di basso grado alla coscia sinistra e sarà costretto a restare ai box per circa due settimane.

Non è la prima volta che accade da quando veste la maglia della Roma, per Dybala infatti si tratta del terzo forfait nella stracittadina. Nel derby d’andata della stagione 2022/2023 rimase ai box per un infortunio alla coscia, mentre nel ritorno della 2024/2025 fu costretto a dare forfait a causa della lesione al tendine semitendinoso sinistro. E ancora, nella sfida di Coppa Italia 2023/2024, invece, Dybala partì titolare, salvo poi doversi arrendere all’intervallo per un fastidio alla coscia.

Il destino non ha mai sorriso a Dybala nelle stracittadine romane. Anche quando è riuscito a scendere in campo, infatti, la Joya non ha mai trovato la via del gol: lo score parla di 0 reti nei 5 derby disputati. C’è un altro dato che pesa come un macigno per Gasperini: senza Dybala in campo, la Roma non ha mai vinto un derby.

