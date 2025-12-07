Lazio - Bologna, i convocati di Sarri: la scelta su Cataldi
Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori biancocelesti convocati per la sfida tra Lazio e Bologna.
07.12.2025 11:05 di Christian Gugliotta
A poche ore dal match tra Lazio e Bologna, il club biancoceleste ha reso nota la lista dei calciatori convocati da Maurizio Sarri.
Torna a disposizione Danilo Cataldi che, dopo aver smaltito l'infortunio al polpaccio, sarà arruolabile dal tecnico per la sfida dell'Olimpico. Questo l'elenco completo:
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.