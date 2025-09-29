Lazio, Cataldi a LSC: "Serve una squadra con l'anima. Dopo il derby ci siamo detti..."

La Lazio deve rialzarsi e deve farlo con un centrocampo decimato al Marassi. A pochi minuti dal fischio di inizio è intervenuto Danilo Cataldi ai microfoni di Lazio Style Channel: "Servirà tutto, servirà mettere in campo una Lazio con l'anima, che vuole prendersi punti, il Genoa è una buonasquadra mette molta intensità, servirà una grande partita. La bussola non la dobbiamo perdere, c'è stata una crescita di prestaizoni anche col derby, perdere un derby poi a Roma sappiamoc osa significa, viene tutto trascurato per il risultato negativo, ma la Lazio è cresciuta e ora bisogna fare qualcosa di più a livello di squadra, di atteggiamento, ci siamod etti questo in settimana, dobbiamo fare qualcosa in più.

250 partite con la Lazio? Sono tante, mi rendono orgoglioso, la mia storia con la Lazio è aprticoalr ema è bella pr questo, ci siamo lasciati, poi ritrovati, ora ci siamo ritrovati di nuovo, speriamo di non lasciarci. Per me la Lazio e la squadra sono sempre al primo posto".