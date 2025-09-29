Genoa - Lazio, gli scatti dal Ferraris: ecco la maglia che indosseranno i biancocelesti - FOTO

Un'ora e mezza al calcio d'inizio di Genoa - Lazio, l'atmosfera al Ferraris si fa sempre più calda. Gara importante tanto per i rossoblù quanto per i biancocelesti a caccia di riscatto dopo la sconfitta nel derby. In quest'ora di avvicinamento alla sfida la società ha condiviso un post con alcuni scatti direttamente dallo spogliatoio dello stadio, mostrando la maglia con cui scenderà in campo la squadra di Sarri. Si tratta del kit "Away" e dunque, la casacca bianca.

