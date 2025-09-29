Genoa - Lazio, squadra sotto al settore ospiti: la reazione dei tifosi

Manca pochissimo al calcio d'inizio di Genoa - Lazio. Una gara delicata, rappresenta un crocevia importantissimo per i biancocelesti che per l'occasione potranno contare ancora una volta sul massimo sostegno dei propri tifosi. Nonostante i fischi all'Olimpico per la delusione scaturita dalla sconfitta nel derby, i sostenitori biancazzurri sono ancora una volta al fianco della squadra del cuore e il settore ospiti esaurito ne è una testimonianza.

Al Ferraris è in corso il consueto riscaldamento prepartita, Zaccagni e compagni, tra una sgambata e l'altra, si sono recati sotto lo spicchio di stadio riservato ai propri supporter prendendosi applausi d'incoraggiamento. Un gesto d'affetto, l'ennesimo, nella speranza che possa dare loro la carica giusta per affrontare la sfida e tornare a casa con un risultato positivo.

