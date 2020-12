Lazio, Correa da valutare. Inzaghi spera di ritrovare Acerbi e Leiva

Correa da valutare, ha riportato un problema al polpaccio e si teme un lungo stop. Il Tucu si è fermato a San Siro dopo mezzora, aveva stretto i denti per rispondere presente, tre giorni prima aveva saltato la sfida con il Napoli per un forte affaticamento. Una lesione lo costringerebbe ai box per circa un mese. In caso di stiramento si tratterebbe dello stesso infortunio riportato da Fares contro il Verona: l'algerino è a rischio anche per il derby del 15 gennaio (venerdì alle 20.45). Inzaghi incrocia le dita e spera quantomeno di recuperare per il 3 gennaio (Genoa-Lazio) Acerbi e Leiva. Non hanno riportato problematiche gravi, dovrebbero farcela per la trasferta a Marassi, il difensore ci aveva già provato per il match con il Napoli arrendendosi durante il riscaldamento e compromettendo il rientro per il confronto a San Siro con il Milan. Gli allenamenti riprenderanno martedì e si farà il punto sulle condizioni dei calciatori in infermeria. Verso il ritorno Parolo (trauma alla caviglia): potrebbe rivedersi in gruppo dopo dieci giorni di riposo.